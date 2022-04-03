由屏縣府舉辦的「台灣祭」，前2天在墾丁大灣熱鬧開唱，今天正要進入嗨唱第3天，不料傳有北部確診者2日到訪，縣府稍早宣布活動停辦，並將發簡訊通知曾到場的民眾就近快篩。

屏縣府稍早指出，正在屏東恆春半島舉辦的「台灣祭」音樂活動，2日晚間因一名北部遊客PCR檢測陽性確診，屏東縣政府漏夜緊急研議，3日一早宣布「台灣祭」最後一天、也就是3日活動取消，屏東縣流行疫情指揮中心將會發出簡訊通知曾到場的民眾，請收到簡訊者就近去做篩檢。

縣府說，「台灣祭」於1日至3日在恆春大灣登場，主辦單位2日晚間接獲通知，有一名北部遊客南下參加活動，因其位在台北市服務公司通知同辦公室有人確診，自行快篩陽性後，由屏東縣衛生局派防疫專責救護車送醫，經PCR檢測陽性確診收治。

由於該名遊客4月1日晚間及2日都在台灣祭活動現場，縣府團隊緊急研議，決定3日台灣祭最後一天的活動停辦。

縣府表示，為了大家的安全，忍痛決定停止活動，收到簡訊通知的民眾請務必前往篩檢，同時也請加強自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。