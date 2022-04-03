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ICE TRAE pic.twitter.com/SYEgdn9xJX — Atlanta Hawks (@ATLHawks) April 3, 2022

攸關東區第8席位的重要戰役，3日在亞特蘭大進行，儘管杜蘭特攻下生涯新高55分，老鷹仍靠崔楊讀秒階段獨拿9分的關鍵演出，最後以122比115氣走籃網，除了拿下5連勝，老鷹也以41勝37敗暫時獨居東區第8，籃網則是落居東區第10(因為雖跟黃蜂戰績相同，本季對戰卻以1勝2敗居於劣勢，黃蜂東區第9)。

少了塞斯柯瑞、卓拉吉奇、布魯斯布朗等主力助陣的籃網，開賽雖靠杜蘭特強攻打出14比4攻勢，隨後老鷹卻發揮三分火力，不僅逐漸追上，甚至打到次節取得超前，上半場打完，老鷹65比50領先籃網，也讓杜蘭特半場25分形同無用。

儘管杜蘭特第3節持續大發神威，單節進帳19分，個人得分很快累積到44分，厄文也投入火力，可惜籃網就是沒辦法真正追上，關鍵出在老鷹罰球次數很快就突破40次，光靠罰球就持續保住領先，但打到最後3分鐘，場上局勢終於改變。

籃網靠著詹姆斯強生兩罰中1，把比數追成104比107的一球差距，打到讀秒階段，雙方仍差3分，可是崔楊先在最後55秒投進兩分球，接著最後23.5秒投進三分球，一個人連拿5分，幫助老鷹取得8分領先，比賽勝負也就此提前底定。

崔楊最後拿下全隊最高36分，外加10助攻、6籃板，杭特與賈林納利各有15分；籃網除了杜蘭特，厄文拿下全隊次高31分，但其他籃網球員都沒上雙，可是這場比賽雙方罰球次數相當懸殊，地主老鷹罰了49次，籃網僅有19次，其中「差異」可想而知。