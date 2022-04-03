「燕子來時新社，梨花落後清明。」清明時節將至，又到了追思逝者、緬懷先輩的日子。今年大陸多地散發疫情阻擋了不少人歸家的腳步，於是雲祭祀、代掃墓火了起來。但是找人代為掃墓、燒紙錢都有明碼標價，這錢你「燒」得起嗎？

★清明無法歸家？雲祭祀、代掃墓正流行

近日，大陸民政部召開2022年清明節祭掃工作電視電話會議，提出大力推廣網路祭掃、鮮花祭掃、家庭追思等文明低碳祭掃方式。大陸多地民政部門也先後推出網路祭掃等線上服務，不少地方公墓全免費代親祭掃。市民可通過登錄當地殯儀館雲祭掃網站或微信公眾平台在線祭掃平台來悼念逝者。

據中新財經報導，一些經營性墓園也推出雲祭奠和有償代掃活動。如，位於上海的某墓園「雲紀念」服務，只要點擊親友姓名，即可進入紀念館，點擊虛擬祭掃，線上表達對親友的思念，還能為親友「放燈祈福」。

報導稱，園區還提供代客祭掃服務，分為不同價位的套餐，其中35元（人民幣，下同）的套餐，服務流程為工作人員準備好相應套餐物品，前往現場。到達現場後虔誠默哀一分鐘後，然後獻上鮮花一束、站立三鞠躬默哀，整理現場。260元的套餐，服務更為豐富，還包括擦拭墓碑、點香燭、獻上大束鮮花等。服務完成後，均可收到祭掃照片推送。

★私人「代掃」動輒幾百上千，代磕頭另收300元？

除了這些大型墓園推出的「代掃」活動，一些人還搞起了私人「代掃」。

「清明節代掃墓，會哭、會叫、會鬧，在線預約」，「XX地區，代掃墓、獻花、買祭品、上香」……打開某二手交易平台，會發現有很多代祭祀的帖子，普遍以自己所在城市及周邊作為服務範圍，定價從幾元到上千元不等。

報導稱，不少服務範圍與墓園提供的服務並無明顯差別。如一個定價1000元的「代掃」，服務範圍包括墓碑、墓穴周圍清掃，放置供品、鮮花，視頻錄影等。不過另一個定價1000元的「代掃」，除了基本服務外，還可以叫哭。

一位提供北京地區代祭祀服務的商家告訴記者，自己299元的收費裡，僅包括打掃、兩支菊花、默哀、傳話、音視頻服務。「如果想要擺祭品、燒紙錢，需另外收費。祭品兩盒30元，四盒50元，燒紙錢30元起步。煙、酒、其他鮮花、食品等也需要另掏錢。」

有些商家會提供代磕頭服務，但收費也較高。一位標價600元的商家向記者表示，「600元的價格包含墓地打掃、基本的菊花等，代磕頭要另收費300元。」

除了隨意定價，私人「代掃」、「代燒」亦陷阱叢生。

據媒體報導，有消費者通過網路購買價值200元的「代燒」服務後，接收到幾段商家發來的現場視頻。但當轉存到手機中後發現破綻，「除了第一個視頻是當天拍的，其他視頻都是一個月前拍攝的。同一個視頻，不知道多少人上當受騙。」

★「代掃」最好選擇正規服務機構

面對「代掃」者隨意報價，收費不少卻不去掃墓，只是通過微信直播轉切其他鏡頭來欺騙消費者等情形，中國人民大學法學院教授劉俊海指出，受新冠疫情等影響，遠隔千山萬水的親人無法親自去掃墓，委託他人代為祭掃，也是人之常情。另外，有償代掃也可以理解。但「君子愛財、取之有道」，不能隨意定價或光收費不幹活，這是違反契約精神的。「因此，一定要強調代掃墓行業的誠信度，既要契約自由，也要契約公平、契約嚴守。」

此前，四川省消委會也發文提醒消費者，在接受殯葬、祭掃服務前，要多瞭解、多比較、多詢問，對服務者的經營狀況、誠信度、價格、口碑以及售後等進行綜合考量。最好選擇正規服務機構，並與經營者就服務項目、方式、時間、流程、收費等進行書面約定。

有的消費者會花高價對「代掃」者提出各種個性化需求，對此，劉俊海也表示，消費者也要理性，送朵鮮花、寄託一下哀思就可以了。