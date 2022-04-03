日本桌球天后福原愛與台灣桌球王子江宏傑離婚，男方如今在台灣獨自帶2個孩子平靜生活，而福原愛則是自婚變後風波不斷，日前爆出與橫濱男發展新戀情，且很可能再婚，卻遭男方前妻B女公開福原愛寫給男方的情書，指稱就是福原愛造成兩人離婚，如今日媒爆出更多後續與細節，指稱福原愛本想以100萬補償和解，B女心有不甘便開價5000萬，卻遭福原愛反咬恐嚇，讓她怒公開此事真相。

福原愛爆與橫濱男穩交並打算再婚，卻遭其前妻踢爆兩人根本是不倫戀，雖然福原愛否認是介入婚姻的第三者，並透過友人澄清她與男方是在雙雙離婚後才交往，但遭B女指控其說謊，對報導出版方要求修正。

面對橫濱男正宮B女的要求，福原愛不願再掀波瀾，因此打電話給B女，並提出給予100萬日幣(約台幣25萬元)補償費，但B女不願修正報導內容，覺得福原愛沒誠意，加上不甘心，因此提出5000萬日幣(約台幣1200萬元)賠償金，沒想到在電話中談論此事時遭到福原愛錄音，以此提出威脅恐嚇告訴。

據《週刊文春》報導，對於遭到福原愛反咬恐嚇提告，B女對於自己從受害者變成被告，更加不高興，因此加強力道，爆料「被離婚」內幕，提出其實早於她與橫濱男離婚前，約莫去年8月就找到福原愛寫給丈夫的情書，稱目前手上有4封情書，上頭還署名「最愛A君笑容的小愛」，因為這個細節而正式毀了婚姻，在去年11月辦理了離婚，不料當月福原愛就跟橫濱男正式交往，隔一個月後同居，此事被媒體知道後，福原愛還否認跟橫濱男有聯繫，讓B女更加不爽，覺得她滿口謊言，也認定福原愛就是介入、破壞她婚姻的小三。