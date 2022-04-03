今天（4月3日）是清明假期的第一天，大陸各地也將迎來祭祀掃墓高峰。據央視新聞報導，大陸民政部要求各地統籌做好疫情防控和清明祭掃工作，既要避免發生聚集性疫情和規模性反彈，又要滿足群眾祭掃需求，嚴禁一刀切、簡單化。

大陸民政部要求，對中高風險地區暫緩開放殯葬服務機構祭掃服務，暫停集中祭掃、骨灰撒海、守靈告別等集體性活動，以防發生聚集性感染，但要想方設法開闢網上祭掃、代客祭掃等管道，滿足群眾祭掃需求；對低風險地區或沒有發生疫情的地區要採取預約分流、分時段祭掃、線上線下相結合的辦法，滿足群眾正常的祭掃需求。大力推廣網路祭掃、鮮花祭掃、家庭追思等文明低碳祭掃方式，通過開通移動客戶端、微信公眾號等渠道，為群眾提供線上祭掃服務，減少現場祭掃人員聚集性祭掃。

大陸民政部社會事務司司長王金華表示：大陸各級民政部門和殯葬服務機構要針對不同群體，特別是老年人運用智能技術困難的問題。保留電話預約、線下服務等傳統模式，設立綠色便捷通道，保障特殊群體祭掃需求。