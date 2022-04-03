許多人外出過夜，不論國內外，入住房間前都會先敲門，這個動作被視為「可避邪」。有網友好奇發問，為什麼會有這行為？真的能趨吉避凶嗎？內行網友解釋，其實大家都搞錯了。
飯店、旅館、民宿的房間，如果不是開箱體驗，絕對已有人住過，每人的禁忌、習慣也都不同，出門在外，多少想求個心安。「抱歉打擾了」，不少人敲門後還會講上一句話，深怕冒犯，但真的有用嗎？
原PO提問後引來討論，寧可信其有的人表示，敲門是為了打聲招呼，告訴「祂們」自己短暫停留一晚或數晚，不會待太久。有網友分享，有次因太累，忘了敲門就進去，結果那晚睡不好。
內行人指出，敲門這動作真的有它的用意，而且是從工作人員開始的，因住宿者來來去去，有時候不知道房裡是不是還有人在，乾脆入房前一律敲門，萬一還有人，才不會突兀地闖入，造成困擾。
「怕上一個房客還沒走」、「敲門是怕你開錯房間啦」、「有時候櫃檯給錯房號」。不過也有人認為，如果能讓自己住得舒適，多一個動作沒什麼不好。
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