遊戲在兒童生活中占有重要地位，兒童節前夕，基督教救助協會特別針對2422位「1919陪讀計畫」受助兒少做了一項「休閒生活調查」發現，孩子課外活動以看電視、網路遊戲占大宗，皆占6成之多。

根據調查，陪讀班孩子在「課外的主要娛樂」，在可以複選的狀況下，前3名都由3C包下，分別是看電視62％、網路遊戲59％、上網看影片社群軟體47％。只有不到3成的孩子選擇看書，也只有約2成的孩子會玩玩具。

而在「遊戲成就調查」中，有93％的孩子覺得自己很棒，85％可以扮演教導者的角色，84％自認是遊戲高手。在「人際關係」上，有76％孩子會結交不認識的朋友。而表示「遊戲能激發創意」的，更有85％。從以上可以了解，遊戲對弱勢家庭兒少的社交、創意、領導能力，及成就感，有重要的影響。

基督教救助協會社服部主任梁佳宏指出，通常遊戲高成就的孩子，也涵蓋了喜愛網路活動的孩子。由於多數弱勢家庭的父母忙於工作，無暇陪伴孩子，加上手機普遍使用，使得網路成為孩子主要的課外休閒。許多孩子在現實生活中遭遇挫折後，因沒有得到適當的引導與管理，就很容易沈迷於網路。

住在新北中和的小鳳（化名），今年小二，去年父母離婚後，就隨著媽媽住到中和外婆家。由於曾目睹父親家暴，小鳳十分退縮，經常關在房裡。媽媽怕小鳳無聊，給了她一隻汰舊的手機。而有憂鬱症的媽媽每晚需服用藥物入睡，小鳳就利用媽媽睡著後，玩手機到深夜，以致上課常打嗑睡，課業跟不上。

去年9月，經學校輔導室轉介，小鳳來到明穗1919陪讀班。由於小鳳在陪讀班寫作業時常寫到睡著，主任何建榮牧師便與小鳳媽媽合作，限制小鳳只能在周末才能玩手機。漸漸地，小鳳開始早睡早起，不再打瞌睡，學習也更專心了。上個學期期末考，小鳳的數學竟然考了100分、國語96分，連學校老師都嘖嘖稱奇。