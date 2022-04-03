周治平昨與好友江念庭同台合唱。（尚時代文創娛樂提供）

周治平昨在高雄舉辦演唱會。（尚時代文創娛樂提供）

周治平「如初」巡迴演唱會第一站2日晚間於高雄登場，久未與歌迷相聚，周治平開場就送上新歌〈一路瘋狂〉，象徵重新出發的心情，要將歌迷聽眾的夢想熱情再次點燃。演唱會上，周治平除了送上多首經典曲，包括〈青梅竹馬〉、〈一天一點愛戀〉等歌，重情重義的鄭怡為了力挺好友開唱，正在花蓮拍戲的她二話不說，一早從花蓮搭了5個多小時的火車前往高雄彩排擔任嘉賓，昨一出場掀起演唱會高潮，現場樂迷驚呼聲不斷。

鄭怡衝著和周治平的好交情，一連帶來〈因為愛情〉、〈微風往事〉、〈想飛〉3首經典曲，雖路途奔波折騰了一整天，仍不減鄭怡金嗓實力，唱功嘹亮動聽，並和周治平在台上對話妙語如珠，逗得台下聽眾開懷大笑；除了邀來重量級嘉賓鄭怡，周治平也和有40多年交情的江念庭合唱經典民歌〈迎著風迎著雨〉，唱完〈滿街都是寂寞的朋友嗎〉，江念庭突破以往形象，拿下披肩、露出低胸連身裙，自信的演繹新歌〈嘸啥人知的歌星〉，在爵士音符中展現出微醺性感的浪漫歌聲。

前天4月1日是紀念張國榮的日子，周治平昨首次公開演唱曾為張國榮創作的〈天使之愛〉，以獨有的方式紀念和張國榮的友情與回憶，氣氛感人。演唱會尾聲安可聲不斷，眼看觀眾回響熱烈，周治平再度出場加唱3首歌曲，開心表示自己的嗓子狀態正處巔峰，最後在依依不捨下結束音樂會，期待8日台北場、16日台中場與歌迷再聚，購票洽iNDIEVOX售票系統。