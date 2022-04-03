新竹市＋2 關東國小再增1學童染疫 10:412022/04/03 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市3日新增2例確診個案，其中1例為已匡列居隔的關東國小學童。圖為日前市府緊急前往校園清消情形。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情不斷升溫，新竹市3日新增2例，1個案為日前已匡列居家隔離採檢的關東國小學童，為陰轉陽個案，其為日前關東國小確診學童的社團同學，無足跡；另1個案為1位民眾認為自己與新北確診個案有重疊足跡，自行到醫院採檢今確診，相關足跡正作疫調中。詳情新竹市衛生局將在下午2點30分說明。 20條不明傳播鏈 陳時中：還不到萬華程度 竹市2日＋2 均為關東國小確診學童鄰近座位同學 #關東國小 #確診 #社團 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆工地6例新案病毒來自台中喜宴！居住社區緊急疫調匡列 17:122022/04/02 生活 清明防疫 住宿型照護機構暫停訪客 04:102022/04/03 地方新聞 給學童安全優質校園遊戲場 21億元經費投入1814所小學改善 10:502022/04/03 生活 印度神童準到可怕 台灣4月疫情大爆發 2天增264本土 15:122022/04/02 生活 東吳大學1生確診 校方急公布足跡 11:122022/04/02 生活 桃網購電商確診者足跡踏遍台中市區 緊急全面清消 16:072022/04/02 生活 基隆確診者足跡再公布 曾到暖暖清水公園等地要小心 17:392022/04/02 生活 魚池東光國小 歡慶百年校慶 04:102022/04/03 地方新聞 急救2歲童 花蓮慈濟4醫護染疫 04:102022/04/02 生活新聞 北市新增18例本土 遍佈8行政區萬華4例最多 16:092022/04/02 生活 看屋筆記：台中北區順天謙華(個案＋價格分析) 09:002022/04/02 建案開箱-台中 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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