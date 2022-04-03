國內疫情不斷升溫，新竹市3日新增2例，1個案為日前已匡列居家隔離採檢的關東國小學童，為陰轉陽個案，其為日前關東國小確診學童的社團同學，無足跡；另1個案為1位民眾認為自己與新北確診個案有重疊足跡，自行到醫院採檢今確診，相關足跡正作疫調中。詳情新竹市衛生局將在下午2點30分說明。