北市不明感染源增加 黃珊珊：社區多點爆開 10:442022/04/03 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎本土疫情升溫，台北市副市長黃珊珊3日表示，北市不明感染源開始增加，社區中有多點爆開的狀況，今日確診個案仍在統計。 黃珊珊今早陪同市長柯文哲前往艋舺青山宮參拜，她表示，每天都有非常多疫情通報，先前比較多有明確感染源的個案，但2日開始不明感染源增加，研判社區裡大概有多點爆開的狀況，匡列盡量快速、確實。 台北市昨本土確診個案有18例，黃珊珊說，今天個案仍在統計，同仁都工作到半夜。 印度神童準到可怕 台灣4月疫情大爆發 2天增264本土 嘉市民間版設計展 城市之光守護夜歸人 #台北巿 #北巿 #不明感染源 #社區群聚 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3天351例確診創新高 醫曝封城指標：慢慢放病毒進來 10:042022/04/03 生活 新竹市＋2 關東國小再增1學童染疫 10:412022/04/03 生活 台灣兒童生活滿意度72.7分 創新低 04:102022/04/03 生活新聞 基隆東信國小生確診 同班50人昨深夜急採檢 09:542022/04/03 生活 屏東台灣祭湧入逾3萬人 遊客嗨翻墾丁 04:102022/04/03 地方新聞 7天557人染疫 最新確診地圖曝 5縣市成重災區 08:232022/04/03 生活 陸至少8省市使用輝瑞新冠藥 患者體內病毒量明顯下降 09:362022/04/03 兩岸 上海封城憂斷鏈 對台影響待觀察 04:102022/04/03 財經焦點 救國團籲社會關心青年 04:102022/04/03 生活新聞 台Q2經濟展望 星展銀行：滯脹風險低 04:102022/04/03 專題周報 台美華府討論 推動台灣參與WHA 04:102022/04/03 話題觀察 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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