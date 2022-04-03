新冠肺炎本土疫情升溫，台北市副市長黃珊珊3日表示，北市不明感染源開始增加，社區中有多點爆開的狀況，今日確診個案仍在統計。

黃珊珊今早陪同市長柯文哲前往艋舺青山宮參拜，她表示，每天都有非常多疫情通報，先前比較多有明確感染源的個案，但2日開始不明感染源增加，研判社區裡大概有多點爆開的狀況，匡列盡量快速、確實。

台北市昨本土確診個案有18例，黃珊珊說，今天個案仍在統計，同仁都工作到半夜。