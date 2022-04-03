小朋友總是愛玩遊戲，教育部國教署自109年起共投入21億元經費，協助各地方政府針對國小兒童遊戲場進行汰換更新、新設置或改善工程，預計今年8月底完成，受益學校高多達1814校，期讓學生能於一個符合安全規範且有趣的遊戲空間玩耍。

以彰化縣海埔國小為例，該校原有兩組攀爬架已經老舊且鏽蝕，鋪面也嚴重破損，造成安全上的疑慮。教育部補助學校應費，將舊有遊具及地墊拆除，重新設置新穎且外觀像招潮蟹的組合式遊具，具有兩個六角形立體遊戲裝置可作為兒童躲避的空間，再透過攀爬網連貫至兩旁，達到遊具內的溜、滑、攀、爬等遊戲功能，也有助於兒童的肢體發展。

嘉義縣三興國小校區內本無設置兒童遊戲場，透過補助新設，以採用生態綠茵元素的彩繪與草皮，巧妙嵌入校園風貌，取名為「三興驚艷童夢園」—世代共融防災滑梯攀岩場，配合校內區隔操場與校舍的高低差斜坡，設置磨石子溜滑梯與彩繪攀岩區。

而「經典滑梯與現代攀岩」的世代共融結合，不僅串聯多世代的遊樂印象，更採取低斜度、緩速度、多滑道、廣面積的設計，讓大人、小孩都能一同玩耍，創造吸睛校園亮點。

雲林縣華南實驗國小原有一座塑膠遊具設置在梯形緩坡基地上，且有兩種舖面已不符合遊戲場規範。透過補助將遊戲場的場域延長，擴大學童遊戲範圍，而遊戲場設計也順應基地高低差地形，建構孩童垂直性跳躍思考邏輯，並結合學校山野課程，設置攀爬板、攀爬架及山野遊戲區等，讓孩子能觸摸大樹、親近自然環。

教育部國教署表示，校園遊戲場對孩子的成長非常重要，除了玩樂功能，更是鍛鍊體能、探索和學習團隊合作的重要場域，教育部將會持續與各地方政府合作，加速改善等作業，讓學童能夠在更優質、安全的遊戲場中學習與成長，達到學童身心健康發展目標。