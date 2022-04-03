一名人妻產子後身材走樣，改購入版型寬鬆的衣服，但婆婆卻因不明原因，總是與她購入相同款式的衣服，舉凡睡衣、襯衫與鞋子都一模一樣，讓她很困擾，好奇發問網友「婆婆是不是有戀子情節？」引起網友熱烈討論。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱她懷孕產子後身材走樣，以前購入的衣服太小件，她便改買較寬鬆、尺寸較大的服飾，豈料，婆婆見狀也跑去購入相同款式的衣服，她起先以為是巧合，只是發現兩人從睡衣、襯衫、吊帶裙、洋裝與鞋子的款式都相同，才發現事情不對勁。

人妻說，婆婆效仿穿衣服的行為讓她很不舒服，現在完全不敢穿與婆婆同款的該些服飾，打算努力瘦身，讓婆婆沒辦法繼續學習她的穿著，人妻也困惑表示，「婆婆好像有戀子情節。」

貼文曝光後，不少網友認為，原PO婆婆的行為大概與戀子無關，推測婆婆只是很喜歡原PO的穿衣風格，建議乾脆直接購入母女裝，還可以討婆婆歡心；但也有網友歪樓表示，「下次穿丁字褲」、「下次穿個薄紗睡衣，看她會不會學」。

也有女網友分享自身經歷，表示婆婆經常拿同款衣服要她穿，還會評論「這版型穿起來腿短」，讓她很困擾，直呼自己其實不喜歡與他人打扮相同，尤其與婆婆還差了30歲以上。