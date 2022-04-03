童星出身的南韓女星金香起，出演大熱電影《與神同行》爆紅，後續接演新戲《朝鮮精神科醫生劉世風》途中，上個月31日卻傳出劇組發生死亡車禍，現場有10多人分別受到輕重傷外，其中一名年約30歲的製作人不幸當場身亡，事隔兩日女主角在IG焦急發文求助，她寫下「內部工作人員需要輸血，但血液不夠」，呼籲大家事情攸關人命，若血型符合傷者可以捐血協助。

연기파 배우진으로 기대 모으던 드라마... 하반기 공개 앞두고 이런 소식이...

삼가 고인의 명복을 빕니다 https://t.co/E9sfGCsbX5 #조선정신과의사유세풍 #자유로교통사고 #김민재김향기김상경 — 위키트리 WIKITREE (@wikitree) March 31, 2022

回顧這起死亡車禍經過，上個月31日上午7點50分左右，坡州市發生一起巴士與自卸拖車對撞的嚴重車禍。據目擊者的說法，自卸拖車從加油站加完油準備離開打算變換車道時，不慎撞上一台直行巴士，而撞擊力道之大，造成巴士車頭全毀，而車上10多名乘客，除了7人受到輕傷外，巴士司機與另外2人受到重傷，1名30多歲的男性則當場死亡。

金香起昨日(2)在IG寫下：「有看過新聞的人都知道，我們一起拍攝的劇組巴士上發生嚴重事故，現在內部工作人員需要輸血，但是血量不太足夠。我認為我在這件事上有參雜一些私人情緒，我很抱歉也很小心，即使如此也請大家幫忙」。

新劇《朝鮮精神科醫生劉世風》拍戲過程，釀成1死3重傷的車禍，原本預計在下半年正式播出，據悉目前拍攝行程已經全面中止，劇組工作人員日前受訪時，曾低調表示以工作人員治療為優先，後續拍攝行程將會和電視台協議後再公告。