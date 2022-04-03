「新台灣模式」遭酸每天發明新詞 蘇貞昌最新回應

行政院長蘇貞昌今（3）日針對「新台灣模式」提出最新看法認為，就是正常生活、積極防疫、穩健開放，戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變，醫療量能能夠負擔，雖然確診數增加，但99.7％都是輕症或無症狀，所以不必擔心，穩健開放過正常生活。

本土感染新冠病毒病例急遽攀升，隨著清明連假即將到來，防疫措施是否將緊縮？行政院長蘇貞昌於4月1日提出防疫、經濟並行「新台灣模式」，為過正常生活，要冒一些成本、風險，隨時盯緊各種變化，隨時調整因應。

蘇貞昌1日表示，這次的病毒特性都很輕，甚至無症狀，既然要採用「防疫經濟並行」的新台灣模式，確診數一定會增加，但只要打好疫苗，這個危險性很低。

蘇貞昌強調，疫苗現在夠了、覆蓋率蠻高的，醫療資源也充足，為了盡快過正常生活，所以要冒一些成本、風險，隨時盯緊各種變化，隨時調整因應，不是一成不變。被問到會否可能封城？他說目前沒有到這種程度，除非疫情突然爆發。

蘇貞昌今日再度針對「新台灣模式」提出解說，認為就是正常生活、積極防疫、穩健開放，戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變，醫療量能能夠負擔，雖然確診數增加，但99.7％都是輕症或無症狀，所以不必擔心，穩健開放過正常生活。