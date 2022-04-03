清零或共存？ 柯文哲槓中央：下命令沒辦法畫SOP就是空口說白話

台北市長柯文哲喊話中央把台灣防疫措施講清楚，要清零或與病毒共存，他3日強調，最後還是要共存，因為不可能永遠不開放邊境、永遠戴口罩，問題是怎麼度過去，這才是問題，如果要下一道命令沒有辦法畫SOP、流程圖，就是空口說白話。

柯文哲今早赴艋舺青山宮參拜，對於防疫策略，衛福部長陳時中表示大方向朝解封，但醫療量能要足夠，柯文哲表示，政治的核心是執行力，中央希望共存但現在要清零，那就要講清楚，他每次在市府跟官員講說，如果要下一道命令沒有辦法畫SOP、流程圖，就是空口說白話。

柯文哲指出，不可能邊境永遠不開放、永遠戴口罩，最後還是要共存，問題是怎麼度過去，這才是問題，中央不講的話，我們也有辦法處理，但不太可能每個縣市步調不一樣，這才是困難的地方。

柯文哲說，如果只有他來決定台北市怎麼做，當然有辦法解決，問題是牽涉到協調問題，台北和新北市不一樣，雖然已經在既有正式組織以上，讓聯合醫院總院長璩大成和太太、新北市衛生局長陳潤秋負責雙北市疫情，用非正式管道保證雙北市疫情控制政策一致，但畢竟只有雙北市，還有其他縣市，這是大問題。