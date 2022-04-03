櫃買中心形式審閱上櫃公司公告申報之110年度財務報告，上櫃有價證券應停止交易計有永利聯合（8080）1家，另應調整交易方式者計有10家，其中勝昱（4304）及天剛（5310）兩家恢復普通交割，並自4月7日起實施。

櫃買中心指出，停止交易及調整交易方式之公司及原因如下：

1.停止交易之上櫃有價證券：永利聯合（8080），因未依規定公告並申報110年度財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

2.新增為變更交易方法之上櫃有價證券：點晶（3288）及洛碁（8077）。該兩家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

3.繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：元勝（4419）、兆遠（4944）及萬國通（9950）。該3家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

4.繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券：富驛-KY（2724）、研勤（3632）及晶宇（4131）。富驛-KY、研勤兩家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。晶宇公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

5.恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：勝昱（4304）及天剛（5310）。該兩家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。