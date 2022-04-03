🗣🗣🗣



fourth quarter klay has taken over. pic.twitter.com/jONzMcZH0V — Golden State Warriors (@warriors) April 3, 2022

就算面對上半場一度落後21分的頹勢，可是勇士「浪花弟」克雷湯普生完全沒放在眼裡，3日靠著浪花弟末節投進4顆三分球，帶起一波18比0猛攻，勇士最後以111比107逆轉擊退爵士，除了中止4連敗，也以49勝29敗戰績提前搶下季後賽門票。

爵士一開賽就靠米契爾連續投進三分球，取得領先優勢，接著克拉克生、波達諾維奇、康利等人也都開火，幫助爵士一度領先到21分，不過普爾次節爆發獨拿14分，也讓勇士縮小差距，上半場結束，爵士仍以58比45領先地主勇士。

但到了末節，克雷湯普生突然開始爆發，接連投進4顆三分球，帶起勇士一波18比0，其中包含普爾最後3分31秒三分球，勇士反以105比103超前，爵士直到最後2分01秒才靠波達諾維奇兩罰中1，結束這段長達5分鐘的得分荒。

接著普爾兩罰俱中，康利切入上籃放進兩分，幫助爵士縮小差距到1分，戈貝爾卻在最後20秒發生傳球出界失誤，迫使爵士只能趕緊犯規，普爾最後19.2秒兩罰俱中，米契爾搶投三分不進，卓雷蒙格林最後7.8秒兩罰俱中確保勇士勝局。

克雷湯普生全場投進8顆三分球，拿到全場最高36分，普爾也投進6顆三分球，貢獻31分、6助攻與6籃板，威金斯17分，卓雷蒙格林10分、9籃板及7助攻；爵士以米契爾與康利各有26分最高，戈貝爾雖有14分、19籃板，讀秒階段的傳球失誤卻讓爵士反撲無望。