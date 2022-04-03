大陸國家衛健委今天（3日）通報，昨天（4月2日0—24時）新增確診病例1506例。其中境外輸入病例51例（四川30例，廣東10例，上海6例，福建3例，廣西2例），含19例由無症狀感染者轉為確診病例（均在四川）；本土病例1455例。

大陸1455例的本土病例中，吉林956例最多，其中長春市723例、吉林市230例、四平市2例、白城市1例；

上海438例居次，浦東新區107例、閔行區57例、徐匯區44例、普陀區38例、寶山區35例、虹口區31例、黃浦區27例、嘉定區27例、靜安區25例、楊浦區19例、松江區8例、奉賢區8例、長寧區6例、青浦區3例、崇明區3例；

浙江11例，其中杭州市2例、湖州市2例、金華市2例、寧波市1例、嘉興市1例、紹興市1例、衢州市1例、麗水市1例；

福建8例，其中泉州市7例、廈門市1例；

山東6例，其中濟南市3例、青島市1例、德州市1例、菏澤市1例；

四川6例，其中成都市3例、遂寧市2例、德陽市1例；

黑龍江5例，均在哈爾濱市；

江蘇5例，其中宿遷市3例、徐州市1例、蘇州市1例；

海南3例，均在三亞市；

陝西3例，其中寶雞市2例、西安市1例；

遼寧2例，均在瀋陽市；

安徽2例，其中淮南市1例、淮北市1例；

江西2例，其中南昌市1例、吉安市1例；

廣東2例，其中廣州市1例、肇慶市1例；

天津1例，在南開區；

河北1例，在邯鄲市；

山西1例，在大同市；

湖南1例，在衡陽市；

廣西1例，在玉林市；

新疆1例，在烏魯木齊市。

此外，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者11781例，其中境外輸入90例，本土11691例。這也是近期大陸無症狀感染者單日破萬人。

11691例的大陸本土無症狀感染者當中，上海7788例最多，其中浦東新區1949例、徐匯區991例、閔行區765例、黃浦區631例、嘉定區587例、松江區565例、寶山區445例、普陀區351例、虹口區313例、靜安區301例、楊浦區256例、青浦區221例、奉賢區150例、崇明區108例、長寧區94例、金山區61例；

吉林3499例居次，其中長春市3100例、吉林市397例、白山市1例、白城市1例；

安徽93例，其中淮南市61例、阜陽市14例、滁州市7例、馬鞍山市3例、蕪湖市2例、蚌埠市2例、六安市2例、安慶市1例、宣城市1例；

遼寧43例，其中瀋陽市33例、葫蘆島市4例、大連市3例、營口市3例；

江蘇42例，其中蘇州市15例、南通市12例、宿遷市7例、鎮江市3例、南京市1例、無錫市1例、徐州市1例、鹽城市1例、泰州市1例；

福建42例，其中泉州市40例、福州市1例、莆田市1例；

江西38例，其中南昌市29例、撫州市6例、上饒市3例；

河北35例，其中邯鄲市22例、保定市13例；

河南20例，其中周口市16例、鄭州市2例、永城市2例；

湖北18例，其中隨州市14例、黃石市3例、武漢市1例；

黑龍江12例，其中佳木斯市8例、哈爾濱市2例、伊春市1例、黑河市1例；

浙江8例，其中嘉興市4例、杭州市2例、寧波市1例、金華市1例；

山東8例，其中臨沂市3例、淄博市1例、棗莊市1例、德州市1例、聊城市1例、濱州市1例；

廣東8例，其中東莞市5例、揭陽市2例、深圳市1例；

甘肅7例，均在蘭州市；

海南6例，其中三亞市5例、海口市1例；

雲南6例，其中昆明市2例、曲靖市2例、德宏傣族景頗族自治州2例；

四川5例，其中成都市3例、樂山市2例；

新疆4例，其中昌吉回族自治州2例、巴音郭楞蒙古自治州2例；

天津3例，其中西青區2例、津南區1例；

廣西3例，其中桂林市2例、百色市1例；

湖南1例，在長沙市；

重慶1例，在江北區；

貴州1例，在黔西南布依族苗族自治州。