據中國人行銀行（大陸央行）網站2日消息，人行近日召開數位人民幣研發試點工作座談會，決定在現有試點地區基礎上，增加11座城市作為數位人民幣試點地區。新試點地區包括：天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈門市、浙江省承辦亞運會的6個城市（杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華）。

此前，數位人民幣試點地區包括上海、海南、長沙、西安、青島、大連、深圳、蘇州、雄安新區、成都十地以及北京冬奧會場等。

此次座談會也提到，北京市和河北省張家口市在2022北京冬奧會、冬殘奧會場景試點結束後轉為試點地區。至此，數位人民幣試點地區已涵蓋四大直轄市。

目前，數位人民幣的指定運營機構包括工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行、招商銀行、微眾銀行、網商銀行等。

據人行此前公佈的資料，截至2021年12月31日，數位人民幣試點場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額人民幣875.65億元。