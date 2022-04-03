股票近來成為許多民眾投資理財的工具，廣告也隨之而來，有網友就抱怨，最近「報明牌」的股票簡訊越來越多，一天一封讓他煩到快氣炸，於是上網詢問解決辦法，對此，有內行人指出，iPhone用戶只要把iMessage關掉，就能阻擋不明來源的訊息。

一名網友在PTT抱怨，這幾個月來手機不停收到一大堆股票報明牌的垃圾簡訊，且最近幾天越來越頻繁，這周更是每天都給寄一封，該名網友吐槽「這種股票簡訊最好是會有人加Line啦」，不堪其擾下只好發文求助網友解決辦法。

文一PO出後引起大批網友共鳴，紛紛留言「我也是每天收到，個資流出了吧」、「之前狂打電話 現在改傳簡訊」、「實聯制後一堆，有夠煩的」、「我簡訊也是一堆車貸 股票」、「金管會不出來管管嗎 太扯了」、「有在玩股票的大概都會收到，沒交易的都不會出現這種東西」。

至於解決辦法，有網友表示，iPhone用戶只要在設定中選訊息的選項，並把iMessage關閉就能改善，「無解，iMessage請關掉」、「把iMessage設定成只有好友才能傳訊息就一勞永逸了」，或是直接封鎖來電者，也可減少收到廣告簡訊的機率。