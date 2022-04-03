新北市樹林濟安宮已連續舉辦25年的保生大帝聖誕文化祭，吸引各地信徒朝聖，新北市長侯友宜今也前往參拜。（蔡雯如攝）

新北市樹林濟安宮已連續舉辦25年的保生大帝聖誕文化祭，吸引各地信徒朝聖，新北市長侯友宜今也前往參拜。（蔡雯如攝）

農曆3月15日是保生大帝聖誕，新北市樹林濟安宮已連續舉辦25年的保生大帝聖誕文化祭，吸引各地信徒朝聖，新北市長侯友宜今也前往參拜，他表示，濟安宮長年響應防疫、公益文化活動，希望藉由保安大帝神威，祈福市民能有所平安，也盼疫情能盡早退散。

侯友宜說，樹林既安宮距今已有235年歷史，為當地重要的信仰中心，秉持著保安大帝的精神，長年投入地方公益，不僅在花蓮震災時捐贈百萬善款，也在疫情間捐贈防疫物資防護衣、防毒面罩及樹林區13所國小防疫經費，做善事不遺餘力，屢獲績優宗教團體表揚。隨著疫情升溫，

由於廟方也將在15日舉行遶境祈福活動，侯友宜提醒，隨著疫情升溫，感謝廟方配合遵守防疫，謹守遶境人員打滿三劑疫苗規定，並配置好專人掌握現場狀況，使人流動線不群聚，希望透過宗教穩定人心同時，也把防疫做好。

另外，配合文化祭，濟安宮即日起也舉行一連串活動，今日邀集樹林、溪崑多校學子參與寫生比賽，不少親子到場坐在廟埕繪製廟宇建築，還有邀請單車騎士以騎車方式遶境樹林祈福。濟安宮董事長陳黃綠妹表示，除了鐵馬遶境祈福、寫生比賽外，9日到15日也會舉行契子契孫回娘家、義剪、學子才藝之夜、暖壽科儀、樹三鶯中醫師聯合義診等活動。

民政局長柯慶忠表示，農曆3月神明聖誕較多，境內的宮廟也積極配合防疫，提醒民眾落實防疫觀念，需佩戴口罩才可入廟參拜，並建議隨身攜帶消毒液，讓防疫無缺口。