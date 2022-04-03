清明節大陸各地迎來祭祀掃墓高峰，殯葬祭品熱銷。中共中央宣傳部根據新時期加強基層思想政治工作的需要，委託新華社主辦的《半月談》報導，儘管文明祭掃、綠色祭祀觀念越來越被人們接受，但仍有商家利用燒紙祭奠的傳統習俗，制出別墅、豪車、「童男女」等「花式祭品」。如何賦予清明傳統文化更為健康的價值內涵，值得深思。

★花式祭品：別墅、豪車、名酒、名包「應有盡有」

清明祭祀祖先，大陸各地在一些路邊攤點、雜貨店鋪、農村小賣部，「金元寶」、黃紙、「金磚」等紙質祭品開始銷售，還有各種面值的冥幣，甚至做成美元、英鎊、玉皇通寶錢的樣式。

在傳統紙錢祭品之外，各種紙紮新祭品更是讓人眼花繚亂。紙紮電飯煲、飲水機、冰箱、空調等「傢具」祭品只是「入門」配置，筆記本電腦、保險櫃、整體浴室等一應俱全，甚至小到洗漱用品、訂書機、台燈，可謂涵蓋了衣食住行各個方面。

一家墓園旁邊的祭品攤前，擺放著一輛車長2公尺的紙紮「越野車」，立體造型十分搶眼。紙紮車上，輪胎、車窗、把手、天窗齊備，甚至駕駛座上還配有一名「司機」。看到有人停留駐足，攤主熱情招呼：「全套168元（人民幣，下同），贈送駕駛證、行駛證，檔次高、有面子。」

在五花八門的祭品市場上，不僅可以選擇現代化生活裝備，也可購置田園生活配置。雞、鴨、鵝、鴿子組成的「家禽套裝」、農用三輪車、多層四合院、大轎子等祭品，受到不少買家喜愛。

祭品中也不乏「奢侈消費品」。名包、名酒、名表、首飾……在這些紙紮外殼下，一些國際品牌的標誌清晰醒目，而這些「偽名牌」的紙紮祭品，價格也水漲船高。

「得給家人買上車和房，這樣才活得舒適」「除了錢，您還得讓家人娛樂一下吧，買副麻將、智慧型手機燒過去……」一些店還推出「私人訂制」服務，稱「只要你能想到的，我們都可手工製作」。

半月談記者在一家電商平台搜索發現，一些商品名含有「童男女」關鍵詞的紙紮祭品正在售賣，而一些紙紮「別墅」、「四合院」，售價高達上千元，很多熱門商品為「豪華套裝」、「祭拜祖先全套」。

★「白色經濟」火熱，潛藏多種風險

「祭品多為紙製品，滿足傳統的燒紙祭拜習俗。這些商品製作門檻低，一些簡單的印刷設備就能生產，生產成本也非常低廉。」一位殯葬行業從業人員介紹，因為利潤高、耐儲藏、不易腐爛，如果當年賣不完，還可以來年再賣。

成本低廉的祭品利潤空間不小。商販低價從批發商進貨，進價僅幾元的商品，可以賣到幾十元甚至上百元，假錢「變」真錢，在清明旺季，部分商販一周盈利就高達數萬元人民幣。

報導稱，河南一家供貨廠商透露，僅以「紙錢」為例，廠家按每噸黃紙4500元的價格賣出，銷售商家拆裝零賣，以2斤一捆就能分裝打包成1000捆，每捆賣20元到30元，這個過程就能獲得3到4倍的利潤。

在祭祀用品市場，紙紮祭品一般都沒有嚴格定價，黃紙是售價最低的，也是利潤最薄的。像紙紮冰箱、洗衣機、豪車、麻將桌等大件祭祀用品，批發價從幾元到十幾元不等，但商家出售時一般可以10倍高價賣出。

「商家為了不斷刺激市場購買欲，用越來越精細化的需求捆綁消費者。」長沙明陽山殯儀館館長李寧說，「很多商家會用言語給消費者傳播：燒祭品才能得到祖先的保佑、造福子孫等迷信思想，讓『白色消費』現象愈演愈烈。」

不少祭品存在著違規生產、粗製濫造的現象，商家沒有正規營業執照，也沒有統一定價標準，導致「白色經濟」花式翻新、層出不窮。

更令人憂心的是，在「白色經濟」的背後，還潛藏著空氣污染、火災風險等問題，埋下了環境、安全隱患。

★還清明節以「清明」，以綠色祭奠慎終追遠

「祭祀的核心，是遵循傳統公序良俗，表達對親人先輩的悼念和追思。但『花式祭品』折射的祭掃陋習，是對傳統習俗的誤讀，更是對現代文明的褻瀆。」湖南江永縣文明辦主任田豐明說。

田豐明介紹，近年來，各地大力提倡移風易俗。城區公墓內專門設有香紙燃燒爐，提倡鮮花祭奠、植樹寄思、家庭追思等綠色低碳祭祀，取得了立竿見影的效果，清明祭掃亂象減少。「但在一些地區，尤其是農村，由於墓地分散，要改變清明燒紙的祭奠方式，仍然存在很大難度。」

殯葬管理條例明確規定，禁止製造、銷售封建迷信的喪葬用品。製造、銷售封建迷信殯葬用品的，由民政部門會同工商行政管理部門予以沒收，可以並處製造、銷售金額1倍以上3倍以下的罰款。

同時，印刷業管理條例也明令禁止印刷含有反動、淫穢、迷信內容的出版物、包裝裝潢印刷品和其他印刷品。

李寧表示，對於流竄在墓園、殯儀館邊的無證無照殯葬用品攤位，民政部門一般是對其進行現場沒收。但檢查過後商販又會「重操舊業」，要想斬斷祭品的生產、銷售渠道，還需公安、市場監管等相關部門進一步發揮職能。

「要改變傳統祭掃風俗，需要提供群眾能接受的替代方案。」李寧說，湖南各墓園、殯儀館已經禁止銷售煙花鞭炮等祭祀用品，同時，墓區內禁止焚燒和燃放冥幣、香燭和煙花鞭炮等喪葬用品的行為。「我們還將提供更多可替代的文明祭祀服務，比如添土、上香、獻花等，讓老百姓易於接受。」