大陸封城影響物流，法人預估，導線架廠順德(2351)第1季合併營收將較去年第4季下滑高個位數，不過車用產品出貨持續放量，順德預估，今年車用產品占比可望拉升至39%，全年營收亦可望優於去年，本週投信買超3072張，激勵順德本週股價收高。

順德今年前2月合併營收為18.06億元，年增14.97%，近來大陸新冠肺炎疫情延燒，輪流封城不僅影響當地廠商生產及物流，亦衝擊消費市場，智慧型手機、TV及家電等市況不佳，順德3月出貨也略受影響，法人預估，順德第1季合併營收將較去年第4季下滑高個位數。

順德近幾年將產品重心放在高技術門檻的車用導線架，隨著車用電子滲透率提升及電動車銷售進入高成長期，順德車用導線架占比年年攀高，去年車用導線架占電子事業比重已達40%，占整體營收比重約34%，由於今年仍有不少車用新產品將於4月開始量產出貨，在新產品挹注下，順德預估，今年車用產品占電子事業比重將攀升至46%，佔整體營收比重亦將達39%，成為推升公司營運成長的主力。