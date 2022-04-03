威力彩連13槓，頭獎獎金上看5.8億，不少人都趁著清明連假期間，到彩券行試試手氣。命理專家小孟老師在臉書粉專發文，點名水瓶座、雙子座、牡羊座和射手座，以及生肖屬虎、猴、龍、馬的人財運較旺，再搭配3個開運時辰，更有機會將頭獎抱回家。

第4名：水瓶座

明（4）日火星、土星落在水瓶座的元辰宮，使你們能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以趁此機會多想一些數字、組合，提高中獎的機率；另外，火星也代表熱，建議可以先喝杯熱水再下注，能提高中獎率。

第3名：雙子座

明日雙子座有穀神星坐落，本身運勢就不錯，而穀神星代表穀物女神，穀物在古代象徵錢財，所以容易替你們帶來意外之財，下注前建議先吃碗飯，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫忙抓住財運。

第2名：牡羊座

明日太陽將照亮牡羊座命宮、水星盤旋於元辰位，因此你們的財運非常旺盛，再加上凱龍星移入本命宮，凱龍代表財氣，建議牡羊座在下注前可攜帶一些喜氣的物品，或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第1名：射手座

明日太陽、水星匯聚於射手座的偏財宮，所以可能會有意外之財發生，此外水星也為財水，下注前建議觀想海水，能讓財水湧現；另外明日若有下雨，雨水越大對射手座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。

開運生肖：虎、猴、龍、馬

開運方位：正西方

小孟老師建議，往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上07：00-09：00

中午11：00-13：00

晚上19：00-20：00