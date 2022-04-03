台東縣景點湧入遊客人車潮。（蔡旻妤攝）

台東縣景點湧入遊客人車潮。（蔡旻妤攝）

台東縣景點湧入遊客人車潮。（蔡旻妤攝）

多良車站遊客多。（摘自多良車站即時影像）

台東知名景點三仙台。（摘自三仙台即時影像）

清明連假第2天，台東著名的加路蘭風景區一早出現出遊人潮，大小車輛停滿車位。而台11線上各景點也湧現車潮，人車潮都比昨日增加不少；台9線上多良車站依舊人潮滿滿。為此，台東警方也加派警力，在各重要路口實施號誌燈控管，以紓解交通。

加路蘭管理人員表示，「與昨天比起來，人、車明顯增加許多」一早就有20多台遊覽車進入園區內，天氣雖然明顯降溫且下著小雨，卻依然不減民眾出遊興致。此外，因近日疫情嚴峻，管理人員騎著摩托車在風景區內不斷來回廣播「防疫期間請將口罩確實戴好，風景區請勿吸菸」。