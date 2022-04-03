金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）是演藝圈恩愛情侶檔，感情穩定的小倆口，也一起發展雞翅副業，金剛和小嫻並從墾丁擺攤發跡，不過小嫻近日卻在網上發動態投票問粉絲「要不要退出擺攤界？」引發熱議，對此，小嫻也回應了。

金剛和小嫻除了擺攤賣雞翅外，兩人還看準網路商機、投入宅配市場，許久沒擺攤的小倆口，則在清明連假首日現身墾丁大街擺攤，不過小嫻卻驚傳在網上發動態投票問粉絲「要不要退出擺攤界？」引發外界好奇兩人是否遇到挫折或困難，根據《三立新聞網》報導，小嫻則低調表示，目前已解決了「我又回到擺攤界了」，表示之後會繼續擺攤。

小嫻和金剛原本計畫要在連假擺攤，不過後來發現攤位被租出去，事後兩人則重新找攤位，並再公告擺攤地點，小嫻事後則意有所指寫下：「關關難過關關過」，而金剛和小嫻這次連假只擺攤一天，小嫻曬金剛手受傷照，她雖然心疼寫下：「這個人手受傷了還是要擺攤」，不過小嫻不忘幽默虧金剛：「自己的開刀費自己賺」。

金剛和小嫻不只戀情穩定，彼此也是雞翅事業的最佳夥伴，兩人日前被問到是否有想要再更進一步，對此，小嫻和金剛都認為，先把現在生活過好「能在一起就很開心了」，兩人都認為儀式性的東西不是重點。