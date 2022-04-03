清明節到來，民眾多會返鄉掃墓，苗栗縣許多鄉鎮公所，已公告公立納骨塔祭拜規定，最近疫情升溫，這周末將進入掃墓高峰，各公所急呼籲鄉親分流祭拜，才能安心祭祖，降低感染疾病風險。

苑裡鎮立納骨塔「青埔生命紀念館」清明節期間，除了進塔、百日、作對年儀式，一律不得進塔祭拜，戶外則有搭棚架與120桌供桌，給鄉親祭祖使用，並將在4月3日發送礦泉水，讓民眾掃墓滅金紙殘火。

西湖鄉公所指出，第2、3公墓與納骨塔「懷恩塔」、「恩親塔」周邊將有交通管制，並從2月19日至4月5日不開放民眾入塔祭拜，塔外搭設棚架讓鄉親擺放祭品使用，除配戴口罩，也要接受現場人員引導實名制登錄等防疫措施。

通霄鎮殯葬管理所表示，通霄第13公墓納骨堂「懷恩堂」，清明連假期間早上8點到下午5點開放民眾參拜，雖然沒有禁止民眾入堂祭拜，但得攜帶證件並配合實名制、量體溫等措施。

另外，卓蘭鎮第1公墓納骨塔「慈恩堂」、三義鄉納骨堂「懷親堂」、造橋鄉生命紀念園區親恩堂、頭份生命紀念館等，清明期間都不得入塔參拜。

苗栗縣政府民政處生命事業科長賴木山說，最近疫情有升溫情況，提醒民眾分流祭拜，並遵守各公所納骨塔防疫措施，另外，配合中央防疫，民眾在宗教住宿場所除同住家人，限制1人1室，並停辦鑽轎腳、搶轎等宗教儀式，參與繞境遊行人員，得接種3劑疫苗。