全台最辣「禮生」雪岑有著175cm高䠷好身材，但其實她也是一名幼教老師，憑藉天使般臉孔、魔鬼身材讓她的斜摃人生充滿了精采，近日她分享側坐浴缸的美照，讓所有粉絲嗨翻了。

雪岑憑著自身優勢有著斜摃人生，除了是幼教老師外也是兼職模特兒，在休假日會加入禮生的工作，目前在instagram已有18萬人追蹤，近日她在IG分享坐浴缸的美照，只見她穿著灰色高腰比基尼，下身圍起一塊布，並側身坐在浴缸旁，而雪岑也用手拉起及腰的長髮，但下身的布料卻不遮渾圓翹臀，讓雪岑有疑似沒穿視覺效果，而她另一張則轉正面，秀出她雪白的招牌長腿。

雪岑在分享美照的同時也寫下「原諒，是最有勇氣的行為，謝謝所遇一切，清楚知道自己需要什麼，迷茫中做錯事，清楚後誠懇面對，謝謝給予我的堅定勇氣。」讓不少粉絲留言回應「好正」、「真漂亮」、「太辣了」、「美呆了」、「超喜歡這張」、「大突破ㄟ」、「很美的角度」，而雪岑的正向文似乎無法獲得粉絲共鳴全讓好身材搶走了。

雪岑在3日又PO出一支7秒影片，配上日前超夯冬奧吉祥物冰墩墩視覺裝可愛，她穿著一襲吊帶裙(或褲)內搭黑色背心，而黑色背心另有巧思僅用5個別針固定，讓雪岑的火辣身材洩出雪白半球，不少粉絲見轉狀直喊「想娶妳做老婆」。