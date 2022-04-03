女星大S(徐熙媛)當年與「京城四少」汪小菲閃婚，婚後女方拚命生了一雙兒女，但卻在去年11月突然宣佈結束10年婚姻，而大S日前宣佈與24年前的舊愛「酷龍」具俊曄再婚，而汪小菲卻至今仍身處話題之中，先前他隔空槓上前小姨子小S(徐熙娣)，還把還小的一雙兒女扯進來，引發兩極化議論，事後有網友挖出他的黑歷史，小S曾在節目上討論他的酒品，在這個敏感時期再掀議論。

大S與汪小菲離婚僅3個多月，便宣布跟具俊曄再婚，前夫汪小菲的言行因此更加受到關注，而他從最初發聲大方祝福彼此都好，直到日前改變了態度，看見小S在節目上大聊姊姊與具俊曄這段相隔24年的浪漫愛情故事，突然失控暴走，po文怒嗆小S「別得瑟」，還強調自己發這文章完全清醒「我沒喝酒」，鬧得小S老公許雅鈞也罕見出面回應。

因為汪小菲嗆聲小S的事情爆發，有網友翻出小S與他一同在節目上聊酒品的片段，多年前小S邀汪小菲作客自己的節目《康熙來了》，聊到徐家人都喜歡喝酒，主持人蔡康永因此問了汪小菲的酒品如何？個性向來直率的小S，難得委婉收斂，回應表示：「比我老公差一點」。

至於汪小菲酒後的模樣，小S形容他有醉意之後，「比較激動，愛聊天，愛拍桌」，顯見酒品不太OK，而汪小菲黃湯下肚後換一個人有時還鬧事，並非新鮮事，甚至曾被拍到帶妹子上酒吧，還會對身旁友人的身體接觸，連男生都親，汪小菲也經常在喝了不少後開直播，會爆粗口，也會出現一些不得體的言行，讓眾人看了不禁傻眼。

影片來源《康熙來了》若有移除請見諒

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