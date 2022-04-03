為落實寵物福利及相關管理，農委會「寵物管理科」今(3)日正式啟動，家有6隻毛小孩的總統蔡英文表示，毛小孩是我們的家人，希望寵物能夠落實出生登記，每次轉讓也要辦理變更，讓寵物從源頭到流向都能夠掌握。

總統蔡英文、農委會主委陳吉仲及產官學代表今日出席「城南有意思」生活節暨農委會「寵物管理科動起來」啟動儀式。

蔡英文總統（右一）3日出席文化總會舉辦的「城南有意思‧春日好好市集」活動，參觀台灣小農的農特產品攤位。（台北市攝影記者聯誼會提供）

蔡英文致詞表示，毛小孩是我們的家人，善待牠們、照顧牠們、落實動物福利是政府的目標，寵物管理科將肩負寵物生命各階段的管理，政府也將進一步修正「動保法」，將以友善動物為核心價值，與各界共同建置完善動物的福利制度，希望將來能夠落實寵物出生登記，每次轉讓都要辦理變更，也就是從出生到死亡都有紀錄，讓寵物的源頭和流向都可以掌握。

蔡英文指出，寵物管理科的成立只是開始，未來會讓毛小孩得到更妥善、更全面的照顧，也鼓勵民眾可以收養無家可歸，或是辛勤工作後退役的毛小孩，讓牠們也能得到家的溫暖。

農委會主委陳吉仲表示，寵物管理科的成立是整個動物福利與寵物管理的歷史時刻，台灣已有250萬隻毛小孩，每年更以10％的速度增加，年產值超過500到600億，過去農委會的動物福利和寵物管理都是總統親自要求做相關報告，蔡總統是今天寵物管理科成立的一大功臣。

陳吉仲說，我們有個共同夢想，就是毛小孩出生就能有ID，將來出生後也能送到學校接受訓練，之後的食、衣、住、行、育樂都要面面俱到，包含寵物的保健食品、交通、殯葬等，甚至寵物保險也充滿無限可能和商機，這些項目寵物管理科責無旁貸。

陳吉仲指出，到了2040年，國內毛小孩將有1200萬隻，將來農業部成立，不止會有動保司，甚至也會有類似戶政司、警政司的單位，人該有的毛小孩也都該有。