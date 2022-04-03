二手玩具可能其他孩子的寶貝，新北市府成立玩具銀行，至今已六年回收玩具104噸，相當於種植2097棵樹木的減碳量，造福許多關懷據點的孩子與長者，服務據點遍布804處。

新北市府與台灣玩具圖書館協會和TOYOTA和泰汽車合作「玩具愛分享」玩具復活節，將在全國將展開15場巡迴活動，首場在新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」及板橋大遠百同步啟航，副市長劉和然和社會局長張錦麗一起和數百位大小朋友一起玩玩具，歡慶兒童節。

劉和然表示，這次透過台灣玩具圖書館協會與和泰汽車合作，於TOYOTA各服務廠設置的玩具回收箱，提供了民眾便利的捐贈管道，經過志工清潔分類後，每年可再生3萬件二手玩具，提供給兒童發展中心、社區關懷據點、公共托老中心等幼兒和長輩共玩使用。

「玩具復活節」活動中有二手玩具闖關遊戲，讓家長和小朋友在遊戲中認識環保小常識和新北市貼心完善的托育照顧。在跳呼啦圈遊戲中呼龥民眾做好垃圾分類；在操作冰淇淋玩具時提醒大家外出自備環保餐具；也用接力傳球的遊戲象徵好孕專車到友善托育；在青蛙跳荷葉玩具中則呈現公托、居家托育、親子館、合作聯盟等多元且綿密的托育服務。

板橋大遠百也配合提供寬闊舒適的廣場，讓親子一起玩變裝，募集100個永續點子。

在玩具手作課程中，由老師帶領親子運用回收瓶蓋、橡皮筋、冰棒棍等簡易材料自製發射台，比賽發射小紙球。台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳表示，玩具復活節在新北啟航後，後續會巡迴全國共15場持續至7月底，陪伴全國各地小朋友從兒童節一路玩到暑假。