張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋，一唱就是12場，吸引大批粉絲到場狂歡，第一場遭投訴包廂區觀眾不戴口罩、喝酒飲食，經紀人陳鎮川立刻加派工作人員或保全駐守在保廂區妥善處理，沒想到今突有網友惡意爆料，指自己朋友的朋友快篩陽性，卻說想看完演唱會再去醫院，引發各界關注；對此，陳鎮川今（3日）無奈澄清，透露這件事昨下午就有聽說、是網友惡作劇，「演唱會主辦單位對於演出期間發生任何事件都會求證並且處理，懇請各界不要隨網友的任意發言而隨之起舞」。

2日PTT上有一篇「疑似確診者想參加阿妹演唱會」文章，爆料網友寫道：「剛剛在阿妹社群看到有人發這個文章…現在這種時刻怎麼有這麼自私的人？」並貼出阿妹社團的一篇文章，發文者表示，聽到朋友的朋友快篩陽性，但想要先看完張惠妹演唱會再去醫院，「假如他確診的話，接下來的演唱會還會舉行嗎？」阿妹演唱會主辦單位昨得知後立即追查，證實是惡作劇，沒想到消息今天仍傳出且驚動各界。