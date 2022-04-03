本願山住持信願法師指出，該講堂設施熟食供品100多桌、生食供品約700桌等，上供諸佛菩薩、歷代祖先，以示後人飲水思源莫忘本。（陳世宗攝）

本願山住持信願法師指出，該講堂設施熟食供品100多桌、生食供品約700桌等，上供諸佛菩薩、歷代祖先，以示後人飲水思源莫忘本。（陳世宗攝）

清明是「慎終追遠、飲水思源」的重要日子。台中市潭子區本願山彌陀講堂於今天清明節前夕，特舉辦一年一度的「清明報恩念佛大法會」。本願山住持信願法師指出，該講堂分設立消災堂、往生堂等，設施熟食供品100多桌、生食供品約700桌等，上供諸佛菩薩、歷代祖先，下濟幽冥鬼神、冤親債主等，以示後人飲水思源莫忘本。

信願法師說，佛教東傳中國後與儒家契合，注重五倫之道，尤其，孝道本就是中國傳統優良文化核心內容之一，自古即為倫理道德之本，行為規範之首。不但儒家《孝經》提倡孝行天下，佛教經典《父母恩重難報經》、《地藏菩薩本願經》也重視孝親報恩之道，《觀無量壽經》所言之淨業三福，更以「孝養父母」為首。

本願山彌陀講堂指出，為因應台灣本土疫情升溫，本願山動員許多義工全力做好防疫措施，凡是參加法會者進入山門，即實施量血氧、噴酒精、發口罩，並貼上標記蓋手印，掃描二維碼；除中午用餐外，法會全程佩戴口罩，力求防疫嚴謹，人人平安法喜，法會圓滿順利。

本願山表示，今天下午法會結束後，熟食供品加熱後宴請與會信眾，生食供品除結緣與會信眾外，悉數贈送慈善機構及弱勢家庭，促使設施供品贊普之善心人士；法會最後祝禱全球新冠肺炎疫情，早日消弭世人安康；迴向俄烏戰爭盡速結束，世界和平，天下大同，但求傷病者痊癒永康。