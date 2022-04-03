美國職棒克里夫蘭守護者隊今宣布開季28人名單，台灣野手張育成在春訓的優異表現贏得教練團肯定，成為球隊先發二壘手！這是他連續第3季進入開季名單，他今年已無下放選擇權，總教練不能將他隨意升降小聯盟，站穩大聯盟就看新球季的表現了。

張育成去年敲出台灣球員單季最多9發全壘打的紀錄，今年春訓出賽10場，28打數10安打，另有2轟及3支二壘打，打擊三圍0.357 / 0.379 / 0.679，攻擊指數（OPS）高達1.058，以實際成績贏得先發二壘手位置。

守護者前身為印地安人，因為政治問題更名後今年以全新隊名出發。球隊並一併公布其他人選名單，三壘手是當家球星拉米瑞茲（José Ramírez）；與張育成搭檔中線的游擊手，則是吉曼奈茲（Andrés Giménez）；一壘手是張育成在小聯盟的好友，布雷德利（Bobby Bradley）。

原先的游擊手羅薩里歐（Amed Rosario）可能被移到外野防區，二游的羅薩里歐／吉曼奈茲的組合被改成吉曼奈茲／張育成的組合，期待可以提升更多火力。張育成去年是開幕戰先發一壘手，他是第一個在大聯盟開幕戰先發的台灣野手。

2021年是「印地安人」使用這個百年隊名的最後一季，張育成該季的第一場與最後一場例行賽剛好都是先發球員，並且在印地安人的最後一場例行賽擊出全壘打，與球迷一同見證歷史、送別印地安人，如今他又有機會成為「守護者元年」的開幕戰先發。