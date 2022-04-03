清明連假第二天，高速公路車流依然龐大，中部地區有多處路段壅塞，休息站內停滿車輛，工作人員穿著雨衣在引道入口疏導車輛停車，站內因車位擠爆，許多車子停在車道等待車位，休息站廁所也人滿為患，連如廁後洗手都要排隊。（黃子明攝）

今（3）日是清明連假第2日，公路總局預估今日出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，如北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線台中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道，及台18線接國3中埔交流道等5個路段；主要省道幹道台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建等3路段；觀光景點周邊道路如北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，台9線礁溪路段、中部台14甲線清境農場路段，台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋等7路段。共計15個路段。

另特別管制路段計2處，台9線北上439K＋650下草埔路段邊坡施工坍方管制通行，輪放時間是北上15分鐘，南下5分鐘，會視車流情況調整管制；花蓮縣秀林鄉台8線關原至洛韶114.6k~151.7k路段預警性封閉，早晨巡視仍有持續性落石暫時無法清理，公路總局派員於現場待命，待清理完畢後視邊坡情況決定開放與否，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況。

昨（2）日省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台61線鳳鼻~香山、竹南、大山~後龍及中彰大橋南下改建路段、台9線蘇花公路南下路段、台9線南迴公路往台東方向等。公共運輸部分，昨日西部國道客運共行駛5972班次，疏運10萬4025人，疏運人數較110年同期減少33.1％；東部國道客運路線共行駛1531班次，疏運2萬5597人，疏運人數較110年同期減少22.6％。

國道方面，高公局表示昨日全日交通量是112.2百萬車公里，是年平均平日的1.3倍，國5交通量3.2百萬車公里，是年平均平日的1.2倍，昨日路況除國1南向銅鑼至台中系統路段於21時逐漸紓解外，其餘路段於18時後大致順暢。至於今日0-5時平均交通量5.2百萬車公里，是年平均平日的1.5倍；預估今日交通量118百萬車公里。