女星Angelababy與黃曉明在2015年結婚，不僅擁有超豪華婚禮，曾無數次高調放閃，當年只是個小模的baby，還挾帶黃曉明出道多年的影視資源，晉升一線女星。無奈幾年過去，這段童話婚姻卻屢傳婚變，兩人也甚少有機會同框，最終在今年1月在微博上發出共同宣言，以一句話「感恩過去所有，未來仍是家人」正式宣布離婚消息，近日更傳出黃曉明已退出Angelababy公司的大股東身分。

回顧兩人的戀愛經過，當時傳出結婚消息時，黃曉明曾說出如同偶像劇般的愛妻宣言，「我的baby你完蛋了，接下來的日子你等著吧，我從來沒有對一個人這麼好過」。而在邁入婚姻後，夫妻二人起初感情穩定發展，還育有1子「小海綿」，之後卻屢屢傳出婚變消息，卻始終未對外說明婚姻狀況。離婚後宣稱仍是家人關係，但據天眼通查詢，在股東欄一欄中，發現到黃曉明已結束股東身分，婚姻外的商業關係也就此終結。

日前Angelababy上節目受訪時，難過地提及這段婚姻，被問到黃曉明時哭到不能自己，她激動地透露自身的無奈，「我已經試圖去挽救這個婚姻，但是為了給他體面，我這麼做又委屈，還打動不了他」她直言道為了他改變很多，黃曉明還是不要她了。 這番話雖是她的單方面說法，但看得出她相當珍惜這段婚姻。

實際上，小倆口如今會離婚，多數人都表示並不意外，而在婚後共享商業資源的兩人，早早就在陸網被踢爆在事業上已暗中切割，據了解黃曉明的名下有跟32間公司有商業往來，如今與Angelababy有關的公司卻僅剩3間。曾經感情如膠似漆，如今卻已走向離婚收場。