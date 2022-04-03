眾禮生依序進饌、上香、初獻禮、亞獻禮、終獻禮等26項儀程。（陳夢茹攝）

台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會3日舉辦軒轅黃帝拜祖大典，由國民黨副主席連勝文擔任大典主拜官，盼老祖宗保佑各地子孫，早日度過疫情侵襲，眾人一同循古禮參香恭拜，以示慎終追遠不忘本。

農曆3月初三相傳是軒轅黃帝誕辰，台灣軒轅黃帝拜祖大典籌委會延續傳統信仰，每天固定辦理軒轅黃帝拜祖大典。典禮隨氣勢恢宏的歌曲「天耀中華」，搭上莊敬高職學生曼妙舞姿拉開序幕。

典禮遵循古儀，在鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴後，眾禮生依序進饌、上香、初獻禮、亞獻禮、終獻禮等26項儀程，莊嚴殊勝，表達對軒轅黃帝崇敬追念之心，彰顯中華民族傳統禮儀文化之精緻燦爛。

「首次參加相關活動，非常有意義！」國民黨副主席連勝文以主拜官的身分參與這次盛典，他表示，皇帝是中華民族共同元祖，一年一度的祭拜大典對中華民族來說是相當重要的儀式，即便疫情處於嚴重時期，仍必須到場表達對皇帝元祖的敬意，盡量在安全範圍內表達敬意是最合適的方法。

連勝文說，中華民族之所以能淵遠流長，就是因為有一代又一代的年輕人為社會貢獻，希望未來有更多年輕朋友持續並維持優良傳統，繼續為國家奉獻。透過軒轅黃帝拜祖大典也希望老祖宗能保佑各地子孫，早日度過疫情侵襲、早日回復正常生活、早日重新出發，再把中華民族擴大壯盛。

由於近期疫情嚴峻，大典現場也落實嚴格防疫政策，包括實聯制、量體溫及消毒等，另也設置醫護站及救護車輛備用，能隨時即時處理突發狀況。有別於以往的拜祖活動，今年特別安排與會貴賓與學生在入場時，撰寫心願卡掛上黃帝祈福牆，共同祈願中華民族繁榮昌盛、世界和平安康。