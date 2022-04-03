歐盟如何斷開對俄羅斯天然氣的依賴？

立陶宛昨（2）日宣布自4月起停止進口俄羅斯天然氣，成為歐盟第一個禁運俄羅斯天然氣的國家，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示：「如果我們可以，歐洲其他地區也可以做到。」

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，立陶宛總統瑙塞達昨日在推特宣布，從4月起立陶宛停止進口俄羅斯天然氣，「從這個月起，立陶宛不會再有俄羅斯天然氣」，指出幾年前立陶宛政府的決定，讓今日維爾紐斯能夠「無痛斷開與侵略者的能源關係」，他更喊話歐洲，「如果我們能夠做到，歐洲其他地區也能做到。」

From this month on - no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹.



Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.



If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 2, 2022

立陶宛能源部也表示，維爾紐斯是歐盟第一個與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）切斷關係的國家，不再進口俄羅斯天然氣，也讓立陶宛得以不受到普丁要求以盧布支付天然氣費用的影響。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，歐盟就尋求其他方式，降低對俄羅斯天然氣、煤炭、石油等能源依賴，歐盟的天然氣供應中有高達40%來自俄羅斯，自俄軍2月底出兵以來，歐盟的態度變得更加積極。

事實上人口僅280萬的立陶宛，比起工業，經濟上更側重貿易，因此失去立陶宛這個客戶，或許不會重創俄羅斯天然氣工業公司，不過《紐約時報》指出，立陶宛作為波羅的海國家中的最大經濟體，同時又是歐元區的一員，斷開俄羅斯天然氣具有地緣政治上的重要性，為歐盟國家開創先例。

牛津能源研究所（Oxford Institute for Energy Studies）資深研究員亞菲瑪娃（Katja Yafimava）評論立陶宛邁出了「象徵性的一步」，指出維爾紐斯長期以來一直試圖擔任降低、甚至斷開依賴俄羅斯天然氣的先鋒。

不過她也表示，德國、法國、義大利等歐盟大國不太可能採取同樣措施，因為這些國家更依賴俄羅斯天然氣，而且受制於雙方簽署的長期合約。