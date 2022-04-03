新竹縣3日新增15例新冠肺炎本土確診案例，其中台中婚宴延伸醫院群聚再增9例，皆為住院病患。大潭電廠群聚延伸5例，其中4名泰國籍、1名本國籍，皆在集中檢疫所居隔期間陰轉陽，最後則是屏東縣1名確診者之同住家人昨採檢陽性。醫院自3月30日起即啟動感染管制措施，全院大規模消毒，分艙、分流、分區，只出不進，擴大匡列採檢並增加採檢頻率，疫調持續進行。

竹縣衛生局表示，台中婚宴群聚延伸竹縣某醫院群聚，3日新增9名住院病患確診，為案24220、24370、24371、24373、24374、24375、24417、24418、24419，因病況平時住院就管制無法出院，年齡分布54-65歲，8名男性、1名女性，CT值介於11.2-32.7間，於日前護理師案23409確診時皆已被匡列採檢，其中居隔期間陰轉陽2例、加強自主健康管理期間陰轉陽7例。

據統計，連同護理師案23409和病患案23875在內，共11人確診，樓層數分別為14樓4人、15樓7人。醫院自3月30日起即啟動感染管制措施，進行整棟醫院大規模消毒，依感染管制措施分艙、分流、分區，並配合醫療服務降載只出不進，同時針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，擴大匡列採檢隔離並增加採檢頻率，第3、4、7、10天共4次PCR檢測，已規畫院內隔離安置措施，持續掌握中。

除第一、二波已採檢246人外，2日再針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，展開高頻率採檢共計216人，其中207人均為陰性，9人陽性，即今新增9例，個案持續管理追蹤中。

大潭電廠群聚延伸3日新增5例，其中4名泰國籍、1名本國籍，於居隔期間第5天陰轉陽，初步對社區影響不大。

此外另新增1人確診，案24328為20多歲女性，是屏東縣案24016的非同住家人，已接種3劑疫苗，3月31日喉嚨痛，採檢陽性CT值16.7，疫調後通知環保局及5處商家環境消毒、疫調、初步安排採檢40人，持續個案管理追蹤中。

另接獲轉報，桃園市確診者案23256於新竹縣新豐鄉有2處足跡，已完成環境消毒，初步安排6人採檢。屏東縣確診者案24331於新竹縣竹北市有3處足跡，均由清潔人員完成環境消毒，衛生局針對足跡重疊者有留實聯制電話者，共發送42筆簡訊如下，呼籲民眾若與確診者有足跡重疊，請至社區篩檢站免費篩檢。有症狀者請務必盡速至各大醫院就醫。