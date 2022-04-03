台中喜宴傳播鏈延燒，林酒店因賓客入住也遭波及。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中婚宴傳播鏈持續延燒，已知目前已知至少33人確診，繼日前舉辦婚宴的餐廳VVG因未落實實聯制開罰1.5萬元；台中市衛生局證實婚宴賓客（案23277）入住的林酒店其自助餐廳也未落實實聯制遭開罰，最離譜的是，疫調人員到場發現餐廳外設立的「Q-RODE」根本就是擺設，也無紙本供無手機者填寫資料。

台中婚宴傳播鏈在30日爆出第一例，該婚宴共計有148名賓客參加，由於新郎新娘都不是台中人，婚宴賓客來自全台各處，目前已知多個縣市都有賓客或親友確診。

該傳播鏈全台開炸後，疫調人員為匡列相關接觸者前往但VVG疫調，發現餐廳未落實實聯制，一度有7名賓客失聯，最後還動用警政系統協尋，才找到必須匡列居家隔離者採檢，台中市政府也以未落實實聯制對VVG開罰新台幣1.5萬元。

此外，五星級飯店林酒店也在4月1日被台中市觀旅局依照「傳染病防治法」第70條第1項規定，處新台幣1萬5仟元罰鍰。據悉，因參與婚宴賓客入住林酒店，曾在林酒店森林百匯自助餐用餐，疫調人員為通知足跡重疊者採檢，除透過1922調閱紀錄，也要求餐廳提供紙本登錄名冊，未料餐廳竟拿不出來，進一步調查發現，場外設的「Q-RODE」根本就是擺設，沒有派員在場督核。