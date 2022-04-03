行政院長蘇貞昌拋出防疫、經濟並行的「新台灣模式」防疫戰略，但台北市長柯文哲直指，香港就是戰略想共存，戰術卻想清零，結果「你看死得多慘」，新北市長侯友宜也呼籲中央盡快定調要與病毒共存還是清零，地方才好執行。對此，蘇貞昌3日南下高雄也對此解釋。

台船環海公司委由台灣國際造船股份有限公司建造的台灣首艘全旋大型浮吊船「環海翡翠輪」，3日上午在台船公司高雄廠區舉行下水典禮，包含行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花及高雄市長陳其邁皆出席，針對日前蘇貞昌拋出的「新台灣模式」，他回應就是「正常生活、積極防疫、穩健開放」。

他補充：「所以戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變，只要醫療量能能夠負擔，雖然確診數會增加，但因為99.7％以上都是輕症或無症狀，所以不必擔心，我們可以一步一步穩健地來開放，過正常的生活。」

至於日前東南水泥拆廠事故癱瘓高鐵運輸，遭質疑高鐵、交通部和高市府風險控管似乎有點不足，是否有改進空間？蘇貞昌則回應：「這是一家民間廠商所造成突然之間的災害，高雄市政府在陳市長領導下，非常努力、有效率；而臺鐵、高鐵、台電也都在第一時間做最大、最快地修護及應變。」

但他也說，突然之間，這麼多的旅客要接駁，當然會有一些比較忙亂的地方，我們還可以再精進，要向受到影響的旅客致歉，但這是因為一家公司造成的災害，也拜託大家體諒，我們一定再進一步做更好的精進來應對各種突變的狀況。

另外，針對美國國務院和外交部開會，針對擴大臺灣參與聯合國和其他國際論壇進行討論，也包括「世界衛生大會」（WHA），政府希望可以達成什麼成果？蘇則說，在蔡總統領導下，外交、國安團隊積極努力，台灣被世界看見、肯定，美國協助。只要有機會很願意參與國際各種組織及活動。