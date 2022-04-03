國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄3日新增1例本土確診個案，幸虧並非新案，而是台中喜宴衍生傳播鏈的匡列對象，屬於居隔期間陰轉陽確診個案，經評估後無社區風險，另外高市府也宣布曾有花東旅遊史並於2日確診的2名個案找到感染源，他們在花蓮雞蛋糕店與確診個案足跡重疊，感染源相當明確。

高市府衛生局表示，高雄新增1例本土確診個案，染疫者是一名20多歲男性，為3月26日台中喜宴群聚衍生至高雄市傳播鏈的職場密切接觸者，於3月29日匡列隔離時採檢陰性、隔離期間4月2日出現上呼吸道症狀採檢PCR陽性確診，經評估無社區傳染風險。

另外，高市府衛生局比對2日確診且曾於3月25至28日有花東旅遊史2名確診個案的疫調足跡，確認2人於3月27日下午約1時30分左右在花蓮縣魚刺人雞蛋糕店與新北市案23740、23741等確診案足跡重疊，感染源相當明確。衛生局表示，緊急匡列高市2名確診個案的職場及相關足跡接觸者共454人，檢驗結果全數陰性，評估社區風險不高，請民眾安心。