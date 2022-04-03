台北市金融、服務業蓬勃發展，企業推動環境、社會和企業治理（ESG）與減碳過程中，綠電取得困難，北市環保局推動「微型碳權專案」，企業可藉由節電產生減碳額度，申請為碳權，用於開發案的碳排增量抵換或企業宣告碳中和。

台灣2050淨零排放路徑及策略已公布，環保局邀企業代表舉辦「微型規模抵換專案」說明會，鼓勵企業盤點自身減碳潛力，執行減碳行動，在節能減碳的同時，申請獲取實質碳權的減碳績效。

環保局長劉銘龍表示，北市沒有大型工業或科學園區，企業推動ESG和減碳過程中，綠電取得困難，另一項作法就是創造並取得碳權，尤其是微型碳權，北市要邁向淨零排放，必須走向節電型社會，住商部門還有很多減碳空間，未來企業可透過多元方式節能減碳，不僅成效可觀，還有取得碳權機會。

環保局氣候變遷管理科專員范姜仁茂指出，北市溫室氣體排放量約有7成屬電力使用間接排放，其中住商部門又占總排放量74％，因此攸關住商部門用電的空調及照明等設備汰換與效率提升，為北市減碳關鍵。

他說，市府輔導台北101大樓汰換商辦大樓地下停車場照明設備為高效率LED燈具，推估每年減少51萬度用電量，10年共可減碳2718噸，不僅是全國住商部門申請微型規模抵換專案的首例，更在去年經環保署核定通過184噸減量額度。

環保局提醒，全球因應淨零排放目標，需要提出更具雄心的2030減碳目標和更強化的減碳行動，歐盟也提出碳邊境調整機制，自2023年將逐步實施，2026年開始徵收碳關稅，北市是經貿活絡的國際城市，企業應盡早著手推動碳管理。