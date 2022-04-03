沿菊書店結合在地與旅外設計師、藝術家、社區文化工作者，企盼攜手打造出屬於海洋住民獨特的文化力。（圖／張茂雄攝）

知名詩人高世澤是澎湖最大社群網站「沿著菊島去旅行」的創辦人，他在馬公篤行十村-外婆澎湖灣開了一家沿菊書店，3日上午邀請澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲與藝文界人士共襄盛舉，希望能藉由這家書店來創造出澎湖海洋文化內涵。

沿菊書店位在篤行十村1巷1號及3號之眷村建築裡，室內館區共計達60坪，包含推廣閱讀的島讀館及文創館，沿菊書店為澎湖最具規模的獨立書店，並結合在地與旅外設計師、藝術家、社區文化工作者，企盼攜手打造出屬於海洋住民獨特的文化力，高世澤透過書店的經營來翻轉文化的創新思維，使澎湖在全國藝文空間活化的潮流中展現在地力量。

澎縣府旅遊處表示，此次以委託經營管理模式進行活化，特與「沿著菊島旅行」攜手合作打造澎湖最大的文化書店，期待透過在地文化力量與文化人的整合，尋找澎湖文化在產業與旅遊，以及藝文的出口，旅遊處未來將與沿菊書店合作推動社區創生、地方產業知識升級、文化旅行等服務，這不僅是澎湖文化整合重要的里程碑，更是歷史空間活化的重要標竿。

高世澤表示，島讀館常態維持2000本新書，文創館則結合嘗鮮企業、喔麵包、長絲藝術、南寮社區、謝祖銳藝術家、風向空間、翁明煌，以及旅外文創工作者陳志盛、光質作、百木工坊、禾日香氛、薛宏瑋畫家等等，充分展現出澎湖設計及設計澎湖的成果。