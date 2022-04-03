清明連假第二天，高速公路車流依然龐大，中部地區有多處路段壅塞，休息站內停滿車輛，工作人員穿著雨衣在引道入口疏導車輛停車，站內因車位擠爆，許多車子停在車道等待車位，休息站廁所也人滿為患，連如廁後洗手都要排隊。（黃子明攝）

今（3）日是清明連假第2日，今日上午08時52分國1南向174公里處3輛小客車追撞，占用內線車道，09時14分排除，造成後方車流回堵2公里；09時21分國1南向153.8公里處2輛小客車追撞，占用中線車道，9時27分排除，造成後方車流回堵2公里；11時03分國1南向87.6公里處外路肩3輛小客車追撞，11時12分排除，造成後方車流回堵4.5公里。

預判今日下午重點壅塞路段是國1南向彰化系統-埔鹽；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人下午5時後出發。行前可先查詢高公局高速公路1968網站及App，行駛時可收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

截至上午11時，國道全線交通量31.0百萬車公里，預估今日交通量118百萬車公里。高公局表示上午國道壅塞路段主要是國1南向湖口服務區至新竹、彰化系統至彰化；國1北向楠梓至岡山；國3南向中興系統至中興；國10東向仁武至燕巢系統等5路段。