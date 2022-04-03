盡快遏制疫情 上海全市今快篩明核酸檢測 12:552022/04/03 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，決定今在上海全市進行一次抗原檢測（快篩），明在上海全市進行核酸檢測。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海市新冠肺炎疫情防控工作記者會今（3日）上午舉行，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，決定今（3日）在上海全市進行一次抗原檢測（快篩），明（4日）在上海市進行核酸檢測。 吳乾渝介紹，當前上海正在推進新一輪核酸篩查工作，主要任務是徹底排除風險點、切斷傳播鏈，盡快遏制疫情擴散蔓延，儘早實現社會面動態清零。根據前期核酸篩查情況，決定今天（3日）在全市進行一次抗原檢測，明天（4日）在全市進行核酸檢測。 上海確診＋6311 核酸檢測不落一人 上海白領瘋搶菜 #上海 #核酸檢測 #3日 #全市 #快篩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆36萬人全篩 王必勝：不可能 04:102022/04/03 生活新聞 獨》北市南港某高職傳學生快篩陽性 急做PCR 08:222022/04/03 生活 高雄2確診案自駕遊花東 台東足跡曝光 12:122022/04/03 生活 上海確診衝高 台廠警戒升級 04:102022/04/03 財經要聞 林鄭月娥籲全民4／8起連3天自行快篩 檢視全港感染情況 12:432022/04/02 兩岸 亞塞拜然首都一家夜店驚傳爆炸 傷亡不明 12:482022/04/03 國際 NBA》杜蘭特轟生涯新高55分 籃網仍輸給了崔楊 10:132022/04/03 體育 清明出遊潮 北港朝天宮湧進萬人 04:102022/04/03 生活新聞 香港疫情擾政情 一國兩制挑戰大 04:102022/04/03 產業財經 不放棄普篩 港府先推全民自願快篩 04:102022/04/03 產業財經 海南三亞主城區管控3天 每2天憑出入證採買物資1次 09:412022/04/03 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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