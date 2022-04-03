上海市新冠肺炎疫情防控工作記者會今（3日）上午舉行，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，決定今（3日）在上海全市進行一次抗原檢測（快篩），明（4日）在上海市進行核酸檢測。

吳乾渝介紹，當前上海正在推進新一輪核酸篩查工作，主要任務是徹底排除風險點、切斷傳播鏈，盡快遏制疫情擴散蔓延，儘早實現社會面動態清零。根據前期核酸篩查情況，決定今天（3日）在全市進行一次抗原檢測，明天（4日）在全市進行核酸檢測。