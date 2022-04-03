取自蘇煥智臉書

行政院拍板將租金補貼預算由57億元，增加到300億元，前台南縣長蘇煥智今天再度批評，加碼政策買票，不能解決居住正義問題。行政院此一政策，無疑是選舉導向的政策，而且由中央「內政部」作莊受理，直接跳過「地方政府」，成為中央政府「政策買票」的手段。

由行政院拍板的「租金補貼預算」，受益戶數由12萬戶增加到50萬戶。預計初入社會的「單身青年」、「新婚夫妻」、「育兒」與「社會經濟弱勢家戶」等4類人將加倍受惠。

蘇煥智在臉書表示，今年選舉年，行政院此一政策，無疑是選舉導向的政策！事實上，每逢選舉年政策就加碼補貼，用以「收買人心」並非首見。

他舉例，馬政府執政初期，租補戶數約為2萬4000戶，其在2010年與2011年將租補戶數分別提高到4萬6902與5萬6776戶，在2012年大選過後又再次調回2萬4000戶，將蔡政府與馬政府相比較，蔡政府顯得更敢撒錢，一撒就是馬「十倍」的規模。

蘇煥智表示，租金補貼的目的，是為補助沒有能力負擔租金的家戶。現行租金補貼每人每月平均所得應低於「最低生活費2.5倍」，以台北為例，每月4萬7705元，其實已經不低了。但這次300億專案則放寬至3倍。以台北市家庭成員平均月收入5萬6046元以下均可申請。「請問這樣子合理嗎？」

他認為，月收入超過十幾萬的家庭，顯然並非「租不起」需要政府補貼租金；而是高房價下「買不起」的問題。由此可見，300億租補專案並非為了解決高房價問題，而是無力解決又擔心中產青年群體憤怒，因此透過「福利放送」的政策買票。

為了避免房東不同意，行政院此次一併提出的「房東免稅額」及「房屋稅、地價稅比照自用住宅」的政策。等於一併對屋主提供優惠。蘇煥智質疑，「打房同時連房東也免稅又補貼，合理嗎？」

他說，租金補貼固然對許多租屋者是一大福音，但也提供房東一個租金漲價的理由。這就是為什麼租金補貼政策，應該緊守「沒有能力負擔租金」的家庭。漫無標準大幅擴大補貼範圍，反而是給房東漲價的機會，讓租屋者更不利。

蘇煥智認為，政府解決居住正義的方法，其實應該要通盤檢討，從根本上去著手，他提出三大策略：

一丶課徵空屋稅、空地稅及加大囤房稅：課徵這三種稅，除了可以增加新財源外；也可同時增加土地炒作的成本，降低土地炒作的誘因。而降低房地產的價格，也會自然降低一般的租金額度。是真正有幫助降低房地產炒作的關鍵方法。

二丶公有地、國防部非軍用土地應全面釋出做社會住宅：這些土地應該全面盤點後，供做社會住宅，而且「不應該計算土地成本」。

三丶社會住宅租金過高：比如台北市政府興建的社會住宅租金，因為計算公有地的成本導致價格太貴。政府不應該計算地價成本（可由社宅承租人負擔地價稅成本），如此才能夠有空間降低社會住宅的租金。

蘇煥智表示，台灣中央集權集稅體制，造成首都一極化的發展，導致台灣中、南、東部的年輕人紛紛北漂，也是造成台灣「台北、新北、桃園」房價大漲的基本困局。所以解決台灣高房價少子化的困境，最重要的概念就是要各地方均衡發展，「振興在地經濟」。其中最關鍵的就是「營業稅、所得稅」採取分稅制，將其中50％留在地方政府，才會有預算振興在地經濟，年輕人就不需要辛苦北漂。

他說，想要打破目前中央集權集稅體制，採取「分稅制」，以利振興在地經濟，讓年輕人不再大量北漂，才是解決居住正義、少子化困境的根本策略。300億擴大租金補貼，根本就是蔡政府選舉的「買票政策」，無法解決台灣居住正義的根本困境。