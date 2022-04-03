今年的第一檔眷村主題展「織．胝」以真菌的菌絲作為靈感，利用線繩的編盤象徵眷村生命故事交融的特質。（台中市港區藝術中心提供）

市集上有復古留聲機，吸引文化局副局長曾能汀與東海大學副教授李思賢好奇觀看。（台中市港區藝術中心提供）

迎接兒童節及清明節連續假期，台中市清水眷村文化園區特舉辦「眷村下班日—我的放鬆日記」主題活動；包含市集、復古舞會、泡泡表演秀、主題展覽等多項精彩活動，吸引民眾全家大小漫遊眷村巷弄；文化局副局長曾能汀說，歡迎民眾利用連假前往享受悠閒的「下班日」。

台中市港區藝術中心表示，清水眷村文化園區的前身是空軍後勤眷村，住戶多是飛機發動機製造廠與降落傘修製廠的員工，上班時為了航空工業與飛行安全保護總是竭盡心力，不禁讓人好奇；他們在卸下工作之後的休閒時光又是如何度過，特舉辦「眷村下班日—我的放鬆日記」主題活動。

從原眷戶的故事中了解，以往清水眷村住戶受到美式文化影響，時興舉辦舞會同樂，這次活動特別加入簡易好學Swing舞蹈教學；舉辦「復古療癒」的主題市集，同時加入金工體驗課程、「藝起玩泡泡」親子活動，讓遊客能透過活動釋放生活中的壓力，一起度過美好的下班日時光。

港區藝術中心說，今年第一檔眷村主題展「織．胝」也同步開展，邀請7位藝術家共同參與展出，作品以真菌的菌絲作為靈感，利用線繩的編盤象徵眷村生命故事交融的特質；策展人東海大學美術系專任助理教授段存真說：「這些年輕創作者的作品，展現人與人間情誼連結的樣貌。

曾能汀強調，清水眷村文化園區除眷舍空間的保存，也將空軍後勤眷村生活娛樂文化，形塑成不同而富有懷舊趣味的體驗活動；期盼讓大、小朋友皆能以輕鬆、有趣方式，認識清水眷村的空間與生活故事。眷村主題展「織．胝」將持續展至7月3日，歡迎下班後的假日時光前往欣賞。