「柯爾鴨」悠閒逛大街主人急尋找 警機智上網協助找回

北市士林區劉姓女子，飼養一對「柯爾鴨」當寵物，上月20日幫母鴨洗澡時，公鴨竟跑上馬路逛街，劉女見飼養2、3年，價值上萬元的柯爾鴨不見，神色慌張地跑進派出所報案，員警數小時後，在臉書社團發現有人急尋飼主，立即聯繫並為民服務，將鴨子接回並通知劉女到所領回，協助「柯爾鴨」返回飼主家中。

警方表示，案發當天下午3點多，40多歲的劉女到警局報案，拜託警方協助尋找，調閱監視器，發現柯爾鴨在路上逛大街，有熱心民眾，擔心鴨子變成車下亡魂，將其趕往旁邊，旋即消失不見，警方進一步在臉書社團尋找，發現有人貼文，已將柯爾鴨放入紙箱避免亂跑，並安置在家中，等候失主聯繫。

派出所所長徐麟凱、警員洪一玓前往將寵物鴨領回，通知劉女得知寵物小鴨尋獲，立即趕來派出所領回，告訴員警家中飼養一公、一母，當初花了數萬元購買，已飼養2、3年，如同家人一般，劉女感謝員警及愛心民眾大力協助，才使寵物鴨失而復得，更對警方之服務態度讚揚不已。