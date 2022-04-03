【愛傳媒高惠宇專欄】26年來，一直一個人守著一群警察的看墓人～
他叫陳敬濬。在內湖警察公墓擔任管理員已26年。
我們父親過世後第3年，警銜一毛三的他調來管理公墓，從此，每年掃墓季節，我們一家都會與他見面寒暄。
從土葬，到移靈至靈骨塔，到因公殉職也必須改為樹葬，他遵循著警政署的政策，照顧著這群警察同仁。
一年年過去，陳敬濬跟大部分來掃墓的警察家屬都熟識了。總是騎著摩托車，嚼著檳榔，穿着長雨靴，咧著紅嘴唇，熱情跟大家打招呼！
墓園裡，曾經養過兇惡的西藏敖犬，他被掙脫鍊子的敖犬咬傷，大腿縫了幾十針。
有一年，跟著我們一起去掃墓的旺旺，不服氣的對着敖犬狂叫，那兩隻猛獸也幾乎氣得要掙脫鐵鍊奔過來，我嚇得失聲大叫！
如今，敖犬換成了珠雞，陳敬濬有美味可享了！
陳說，三年後他將屆齡退休，他太太要來接任這個管理員工作。
夫妻都願意照顧墓園裡的警察，有志一同！
作者為資深媒體人，曾任中央廣播電臺董事長
●原文見作者臉書，經授權刊登
●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場
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